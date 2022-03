Gegevensbeschermingsautoriteit onderzoekt databank met gegevens van politici

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gaat onderzoek doen naar een online database waarin de persoonlijke informatie van duizenden Belgische politici is opgenomen. Deze week kwam de databank in opspraak.

Het gaat om de databank Politicians Online, een initiatief van burgercollectief WijBurgers. Het collectief zegt dat het de database heeft opgezet als 'instrument om te raadplegen tijdens de verkiezingsperiode', en om gegevens van politici op te zoeken en hen te leren kennen. De website bevat de gegevens van 20.253 politici. Het gaat onder andere om hun cv's en politieke geschiedenis, maar ook om privécontactgegevens, zoals e-mailadressen, telefoonnummers en zelfs woonadressen. Voor sommige gegevens kost het geld om die te downloaden, maar de contactgegevens zijn vaak wel gratis te vinden.

De site begon al in 2018, maar kwam eerder deze week in opspraak. Toen plaatste Open VLD-politicus Gwendolyn Rutten een Facebook-post waarin ze schreef dat ze op een zondag door verschillende personen werd gebeld. Dat gebeurde nadat WijBurgers de link zelf op sociale media had geplaatst.

De Belgische privacytoezichthouder zegt tegen Het Laatste Nieuws de site in de gaten te zullen houden. In eerste instantie gaat de GBA navraag doen bij de website en de personen die erachter zitten. "Als hun uitleg niet overtuigend is, gaan we naar een volgende fase. Dan doen we wellicht een inspectie en wordt objectief vastgesteld wat er aan de hand is", zegt de waakhond. Als uit dat onderzoek een overtreding blijkt, kan de website een boete verwachten.