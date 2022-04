Belgische privacywaakhond wijst verstrekken banksaldo aan fiscus af

De Gegevensbeschermingsautoriteit adviseert de Belgische overheid om de plannen om banken elk jaar het saldo van klanten aan de belastingdienst te verstrekken niet in te voeren. De plannen tonen onvoldoende aan waarom dit nodig zou zijn.

In het kader van hun onderzoeksbevoegdheid, kunnen belastingambtenaren nu al de informatie opvragen die ze nodig hebben, aldus de Gegevensbeschermingsautoriteit volgens De Tijd. Een uitbreiding van de informatieplicht voor het bankwezen zou daarom niet noodzakelijk zijn.

De Belgische overheid wilde die uitbreiding wel, omdat de procedure nu tijdrovend zou zijn. Als de fiscus in België op dit moment fraude, witwassen of het financieren van terrorisme vermoedt, moet ze een bankonderzoek bevelen, waarna een bank verplicht kan worden inzage in het saldo te geven.

De fiscus kan al wel in de database van het zogenoemde Centraal Aanspreekpunt, of CAP, zien welke bankrekeningen iemand heeft. De overheid heeft plannen om te verplichten dat banken jaarlijks de saldi van bankrekeningen leveren aan het CAP, zodat de belastingdienst deze gegevens direct in kan zien.

Ook een verwijzing naar gemeenschapszin vanwege de coronacrisis door de overheid wees de privacy-autoriteit af, met de mededeling ‘Gebeurtenissen van voorbijgaande aard kunnen maar zelden de invoering van permanente maatregelen verantwoorden.’ Het advies van de autoriteit is niet bindend. Financiën gaat het advies 'analyseren'.