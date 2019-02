Politie en fiscus krijgen eind dit jaar geautomatiseerd toegang tot bankdata

In de tweede helft van dit jaar moet het Verwijzingsportaal Bankgegevens in gebruik genomen worden. Via dit portaal moeten banken geautomatiseerd verzoeken van de politie, OM en Belastingdienst inwilligen, die strekken tot het overhandigen van persoonsgegevens.

Aanvankelijk zou het Verwijzingsportaal Bankgegevens, of VB, op 1 juli 2019 in gebruik genomen worden, maar dit is uitgesteld naar uiterlijk 31 december 2019. Zodoende krijgen banken meer tijd om aan te sluiten op het portaal. Dat meldt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een toelichting op een Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Op basis van het Wetsvoorstel Verwijzingsportaal bankgegevens moeten banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een iban-nummer aanbieden, zich straks aansluiten op het VB. De minister stuurt het voorstel dit voorjaar naar de Tweede Kamer. Via het portaal kunnen de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens opvragen over klanten. Dit moet hen onder andere helpen bij het bestrijden van fraude en het onderzoeken van ongebruikelijke transacties.

Bij de huidige procedure moeten banken de gegevens handmatig uit hun systemen halen. Bij een grote bank gaat het om duizenden opvragingen per jaar, waardoor het volgens de minister een arbeidsintensief proces is. Het Bureau ICT-Toetsing is het met de minister eens, maar heeft wel kritiek op de bestaande plannen voor het VB.

Zo constateert deze organisatie, die ict-projecten van de overheid toetst, onder andere dat de beveiligingsmaatregelen beter kunnen. Zo zou het portaal bereikbaar zijn via het besloten maar brede overheidsnetwerk Rijksweb en zou er geen tweetrapsauthenticatie ingevoerd zijn. De minister belooft dat het uiteindelijke portaal via het veiligere netwerk van het ministerie van Justitie & Veiligheid te benaderen wordt.