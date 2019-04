Belastingdienst voldoet na jaar nog steeds niet aan AVG

De Belastingdienst voldoet nog steeds niet aan de AVG, de grote Europese privacywet. Met name de opslag van oude persoonsgegevens blijft problematisch. Die moet de fiscus verwijderen, maar door verouderde ICT-systemen gaat dat niet op tijd lukken.

De Belastingdienst kondigde vorig jaar al aan dat het niet op tijd klaar zou zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De organisatie had meer tijd nodig om alle systemen op orde te krijgen. Nu, bijna een jaar na de invoering van de wet, voldoet de Belastingdienst nog steeds niet aan de eisen, schrijft de Belastingdienst in zijn halfjaarsrapportage.

Het probleem zit voornamelijk in de opslag van oude persoonsgegevens. Veel verouderde data zou inmiddels automatisch verwijderd moeten zijn, maar dat duurt langer dan verwacht. "Voor een aantal oude systemen is niet mogelijk om de verouderde gegevens op basis van de AVG-normen te verwijderen", schrijft de Belastingdienst. Het is niet direct duidelijk om hoeveel gegevens het precies gaat of waarom dat niet mogelijk is. De Belastingdienst kon niet direct reageren op vragen van Tweakers.

Volgens de Belastingdienst moeten alle gegevens bovendien handmatig worden beoordeeld op de aanwezigheid van persoonsgegevens. Het zou gaan om 'honderden miljoenen documenten'. "Het kost meer tijd om dat te realiseren", schrijft de Belastingdienst.

De Belastingdienst neemt maatregelen om te zorgen dat niet iedere medewerker bij de oude data kan. "De gegevens worden in een zogenoemde datakluis geplaatst", staat in de brief. De digitale kluis is een 'afgeschermde omgeving' waar medewerkers alleen toegang toe hebben met 'nadrukkelijke toestemming.' Vorig jaar zei de Belastingdienst dat het inventariseren van dergelijke authenticatieprotocollen één van de prioriteiten was om aan de AVG te voldoen. Volgens een woordvoerder is dat inmiddels opgelost. Eind mei wordt de Tweede Kamer bijgepraat over de situatie. Ondertussen gaat de Audit Dienst Rijk onderzoek doen in hoeverre de overheid voldoet aan de AVG.