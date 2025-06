Nederlandse media zijn pilot begonnen voor persoonlijke datakluis op Solid-basis

Verschillende Nederlandse uitgevers zijn begonnen met een pilot voor een 'persoonlijke datakluis'. De NPO, RTL, DPG Media en Talpa hebben de jouw.id-pilot sinds eind november in gebruik. Met de datakluis kunnen Nederlanders persoonsgegevens veilig opslaan.

Een woordvoerder van de NPO bevestigt aan Tweakers dat de pilot sinds 20 november loopt, nadat lezers een website opmerkten waarop over een testfase wordt gesproken. Jouw.id is in de praktijk een gebruikersaccount dat Nederlanders voor verschillende media kunnen aanmaken. Gebruikers kunnen daarin actief hun interessegebieden opgeven voor gerichte reclame. Die gebieden vallen in categorieën zoals Films, Koken, Reizen of Spelshows. Vervolgens kunnen ze in hun account bepalen of de aangesloten websites relevante artikelen mogen tonen op basis van die interesses, of relevante advertenties.

In de testfase doen er vijf websites mee met de pilot. Gebruikers kunnen een Jouw.id-account gebruiken bij NU.nl van DPG, Hart van Nederland, Shownieuws, RTL en de NPO.

De datakluis werd meer dan twee jaar geleden aangekondigd. De kluis wordt gemaakt door een nieuwe stichting, de Stichting Nederlandse Datakluis. Die zegt dat zij 'werkt aan een nieuwe data-infrastructuur', al is de stichting op haar website vaag over hoe dat werkt. Wel zegt de stichting dat de datakluis is gebaseerd op de Solid-standaard voor online dataopslag. Op den duur moeten gebruikers Jouw.id kunnen gebruiken als alternatief voor cookies, maar dat is in de testfase nog niet het geval. De data in de kluis wordt in een Belgisch datacenter opgeslagen.