NPO Start maakt programma's gratis in hd beschikbaar, live-tv volgt later

Programma's van de NPO zijn voortaan gratis in full hd te bekijken via NPO Start. Deze mogelijkheid bestond eerder alleen voor betalende abonnees, maar is nu de standaard voor alle gebruikers. Dat meldt een woordvoerder van de NPO desgevraagd aan Tweakers.

Gebruikers kunnen via NPO Start on demand programma's van de NPO bekijken. Tot voor kort was de standaard beeldkwaliteit daarbij 576p. Wie programma's liever in full hd ofwel 1080p wilde bekijken, moest daarvoor een abonnement van 2,95 euro per maand afsluiten bij NPO Plus.

De NPO bracht daarin op 29 januari verandering. "Vanaf nu is alle on demand content van de publieke omroep ook zonder abonnement in de optimale kwaliteit te streamen", zegt een woordvoerder van de omroep tegenover Tweakers. Gebruikers zonder (betaald) abonnement kunnen voortaan dus ook programma's in 1080p streamen. "We komen hiermee tegemoet aan de behoefte van onze kijkers om de on demand content van de publieke omroep in optimale kwaliteit te kunnen streamen."

Vooralsnog is live-tv nog niet in 1080p te bekijken, maar dat moet in de toekomst wel het geval zijn, zegt de woordvoerder. Wanneer dat mogelijk wordt is nog niet bekend, 'maar we zijn voornemens om dit op korte termijn aan te kunnen bieden'.