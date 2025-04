Eurocommissaris wil vrijwillige afspraken met bedrijven tegen cookiemoeheid

Didier Reynders, de Eurocommissaris voor Justitie, wil dat techbedrijven de ‘cookiemoeheid’ van internetgebruikers tegengaan en gebruikers beter informeren over de gebruikte verdienmodellen. Hij pleit voorlopig voor een vrijwillige overeenkomst met niet-bindende afspraken.

Reynders zei tijdens een interview met Die Welt dat surfen op internet niet vervelend mag zijn. Europese internetgebruikers moeten echter altijd uitdrukkelijke toestemming geven voor cookies, zodat een bedrijf persoonlijke gegevens van hen kan verzamelen en verwerken. Deze praktijk leidt volgens de Eurocommissaris tot een groeiende ‘cookiemoeheid’. Die kan volgens Reynders tegengegaan worden door internetgebruikers pas na een jaar te vragen of ze opnieuw akkoord willen gaan met de desbetreffende cookies.

Reynders wil deze maatregel opnemen in een vrijwillige overeenkomst die techbedrijven aangaan met de Europese Unie. In deze overeenkomst zal ook staan dat techbedrijven de internetgebruikers beter moeten informeren over het gebruik van de cookies, de advertentiemodellen die ermee gepaard gaan en het verdienmodel van het bedrijf achter de website. Internetgebruikers moeten ook kunnen kiezen tussen cookies die tracken en privacyvriendelijke alternatieven.

In september 2023 stelde de Nederlandse demissionaire staatssecretaris Van Huffelen nog dat de huidige manier van cookiemeldingen onprettig werkt. Volgens Van Huffelen moeten internetgebruikers kunnen volstaan met slechts één keer aangeven of ze bepaalde cookies op internet willen accepteren of juist niet. De staatssecretaris stelde dat het kabinet deze praktijk wil verbeteren, maar verwees ook naar de Europese politiek voor een effectieve oplossing.