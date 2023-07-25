Mogelijke grootste gebruiker illegale botmarktplaats Genesis Market opgepakt

De politie heeft mogelijk een van de grootste gebruikers van de onlangs offline gehaalde cybercrimetool- en botmarktplaats Genesis Market opgepakt. Het gaat om een 32-jarige Nederlander die in Brazilië verbleef.

De verdachte stond bovenaan de lijst van het Cybercrimeteam Rotterdam en is mogelijk zelfs wereldwijd een van de grootste Genesis Market-gebruikers, zo zegt de Nederlandse politie. De man zou via Genesis Market voor tienduizenden euro's aan illegale software, bots en tools hebben gekocht. Met deze cybercrimetools heeft hij volgens de politie 'heel veel mensen gedupeerd'. De overheidsdienst zegt dat er meerdere aangiftes zijn ontvangen tegen de verdachte, waaronder van slachtoffers die voor tienduizenden euro's bestolen zouden zijn. De politie sluit verdere aanhoudingen van gebruikers niet uit.

Genesis Market was een internationaal illegaal handelsplatform dat begin april offline gehaald werd door de FBI. Bij de zogenoemde Operatie Cookie Monster werkten politiediensten van over de hele wereld samen om de marktplaats offline te halen; ook de Nederlandse politie werkte mee. Daarbij werden zeventien Nederlanders gearresteerd, waarvan de meesten overigens ondertussen niet meer in hechtenis verkeren. Op de Genesis Market, dat via het darkweb en het normale internet bereikbaar was, konden kwaadwillenden op uitnodiging uiteenlopende cybercrimetools en pakketten met gestolen credentials kopen. Het was een van 's werelds grootste illegale online marktplaatsen.