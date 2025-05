Logius verwijdert 3154 DigiD-accounts die werden verhandeld op Genesis Market

Logius heeft vorige maand 3154 DigiD-accounts verwijderd. De accounts in kwestie werden verhandeld op darkwebmarktplaats Genesis Market, zo meldt de overheidsinstantie. De betrokkenen zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Er werden gegevens van ruim twee miljoen mensen verhandeld op Genesis Market, waaronder die van 50.000 Nederlanders. Dat meldt Logius, de overheidsorganisatie die de DigiD-dienst beheert. Van een deel van de Nederlanders werden ook hun DigiD-inloggegevens verhandeld en daarom heeft Logius die accounts 'preventief verwijderd' ter voorkoming van identiteitsfraude. Het is niet bekend of de gegevens zijn misbruikt. De slachtoffers zijn op de hoogte gesteld.

Volgens Logius worden DigiD-accounts vaker verwijderd. Gebruikers worden dan per briefpost op de hoogte gesteld over wat er is gebeurd en wat de vervolgstappen zijn. Dat is ook bij deze actie gebeurd. "Een aantal mensen heeft gebeld met Logius. Zij waren positief over deze actie", schrijft de overheidsinstantie.

Genesis Market werd eerder dit jaar opgedoekt door de FBI en Europol, onder meer in samenwerking met de Nederlandse politie. De criminele website werd op 5 april offline gehaald tijdens 'Operation Cookiemonster'. Bij die operatie zijn ook zeventien Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij het platform. Deze week werd nog een 32-jarige Nederlander opgepakt. Dat was de vermoedelijk grootste Nederlandse gebruiker van het criminele handelsplatform.