Twitter heeft @X-account overgenomen zonder vorige eigenaar te betalen

Elon Musk heeft het Twitter-account @X overgenomen zonder de vorige eigenaar daarvoor te betalen. Twitter werd onlangs hernoemd naar X. De voormalige eigenaar van het account zei aanvankelijk niets van het platform gehoord te hebben en wilde het account verkopen.

De voormalige eigenaar van het @X-account, Amerikaanse fotograaf Gene X Hwang, bevestigt tegenover Britse krant The Telegraph dat het account is overgenomen zonder dat hij daarvoor is betaald. Twitter voerde op maandag zijn rebrand van Twitter naar X door, maar had tot voor kort geen contact opgenomen met Hwang. De fotograaf was naar eigen zeggen bereid om het account te verkopen aan het platform.

De @X-accountnaam is overgenomen

Hwang ontving op dinsdag een e-mail van X, waarin werd medegedeeld dat hij de accountnaam zou verliezen. "Ze stuurden wel een e-mail waarin stond dat het in wezen eigendom is van X", vertelt de fotograaf aan het Britse dagblad.

Hwang zegt dat hij wel X-merchandise aangeboden heeft gekregen. Hij mag ook het management van het bedrijf ontmoeten, maar hij heeft geen financiële vergoeding gekregen voor het account. Het is niet bekend of hij die andere aanbiedingen heeft aanvaard. De accountnaam van Hwang is inmiddels gewijzigd naar '@x12345678998765'. De gebruiker schreef vervolgens 'eind goed, al goed' in een tweet.

Twitter-gebruikers kunnen geen wettelijke rechten ontlenen aan hun gebruikersnaam, merkt The Telegraph op. In de voorwaarden van het platform staat dat gebruikersnamen verwijderd kunnen worden als handelsmerken worden geschonden. Het is niet bekend of Musk de rechten voor X bezit, hoewel hij wel de eigenaar is van de url x.com, die nu verwijst naar het voormalige Twitter.

Twitter-accountnamen van een enkele letter mochten alleen aangemaakt worden in de eerste maanden dat Twitter bestond. In het verleden zijn dergelijke accountnamen voor tienduizenden euro's verkocht, schrijft The Telegraph. Gebruiker @n zou 50.000 dollar gekregen hebben voor hun account.