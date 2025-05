Twitter brengt nieuwe api-abonnementen uit met Free, Basic en Enterprise

Twitter heeft details gedeeld over zijn nieuwe systeem voor api-toegang. Het bedrijf komt met verschillende betaalde opties. Er komt ook een beperkte gratis versie voor bots en testdoeleinden. Oude versies van de Twitter-api stoppen over dertig dagen met werken.

Twitter bevestigt op zijn platform hoe het nieuwe systeem voor api-toegang gaat werken. Het bedrijf komt met verschillende abonnementen: Free, Basic en Enterprise. Het gratis abonnement laat gebruikers 1500 tweets per maand plaatsen. Het is niet mogelijk om tweets te lezen via de gratis api. Daarmee zou dit abonnement vooral bedoeld zijn voor botaccounts die tweets plaatsen op de website en voor testdoeleinden.

Een Basic-abonnement wordt volgens het bedrijf gericht op hobbyisten en gebruik in prototypes. Deze optie biedt gebruikers maandelijks de mogelijkheid om 10.000 tweets te lezen via de api, 3000 tweets te plaatsen op gebruikersniveau en 10.000 tweets te publiceren op appniveau. Basic-gebruikers krijgen twee app-ID's. Deze optie kost 100 dollar per maand.

Het Enterprise-abonnement is bedoeld voor bedrijven die uitgebreidere toegang tot de api nodig hebben. Twitter deelt echter weinig details over deze optie. Twitter biedt bedrijven meerdere Enterprise-opties, weer in de vorm van maandabonnementen. Wat deze opties gaan kosten, is echter niet bekend. Wired meldde eerder deze maand dat Enterprise-abonnementen mogelijk beschikbaar komen vanaf 42.000 dollar per maand, maar dat is niet officieel bevestigd. Het is dan ook niet duidelijk of deze prijzen definitief zijn. Bedrijven moeten contact opnemen met Twitter om een Enterprise-abonnement af te sluiten.

Oude versies van de Twitter-api stoppen over dertig dagen met werken. Het bedrijf bood eerder, naast een uitgebreidere gratis optie, ook meer betaalde opties aan, waaronder een gratis Essential-abonnement en Elevated-opties voor ontwikkelaars. Die gaven respectievelijk toegang tot 500.000 en 2 miljoen tweets per maand, aanzienlijk meer dan de 1500 tweets die Twitter nu gratis aanbiedt en de 10.000 tweets in het Basic-abonnement.

Twitter kondigde in februari al aan dat het zou stoppen met zijn uitgebreidere gratis opties voor api-toegang. Het bedrijf zei toen 'binnenkort' met meer details over zijn nieuwe api-abonnementen te komen. Thirdpartyclients voor Twitter werden eerder al uitgesloten in een nieuwe gebruikersovereenkomst. Het is onbekend wat het nieuwe systeem betekent voor academici en onderzoekers die de Twitter-api gebruiken. Het bedrijf zegt 'naar nieuwe manieren te kijken om deze gemeenschap te blijven bedienen', maar heeft nog geen concrete plannen gedeeld.