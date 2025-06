Twitter maakt toegang tot api weer gratis voor weers- en OV-waarschuwingen

Twitter maakt toegang tot de api weer gratis voor bepaalde overheidsdiensten. Dat gebeurt als die het sociale netwerk gebruiken voor updates over het weer, transport of noodmeldingen. De api-toegang werd eerst afgesloten voor de meeste gebruikers, maar daar kreeg Twitter veel kritiek op.

Twitter schrijft in een kort bericht dat het bepaalde notificaties die via de api worden ingeladen, weer toelaat. Het netwerk noemt specifiek weerswaarschuwingen, updates over 'transport' en waarschuwingen bij noodgevallen. Dat mag alleen bij diensten van geverifieerde overheidsinstellingen en 'publiek beschikbare diensten'. Twitter verifieert overheidsinstellingen met een gouden of grijzen vinkje, maar sinds het bedrijf het Twitter Blue-abonnement introduceerde, zijn wereldwijd verschillende overheidsdiensten niet geverifieerd.

De diensten mogen van Twitter 'voor deze belangrijke doelen' weer gebruikmaken van de api. Welke restricties en toestemmingen daaraan zitten, schrijft het bedrijf niet. Ook is niet duidelijk wat Twitter precies verstaat onder weerswaarschuwingen en transportupdates.

Twitter beperkt sinds begin dit jaar de toegang tot zijn api. Het bedrijf introduceerde later verschillende prijscategorieën voor die api, maar de gratis versie is sindsdien dermate beperkt dat veel bedrijven daarmee zijn gestopt. Ook de goedkoopste api is voor veel geautomatiseerde diensten te duur geworden. Daardoor stopten veel diensten, zoals de New Yorkse metrodienst, met het tweeten van veranderingen in de dienstregeling. Ook werkten veel waarschuwingssystemen voor bijvoorbeeld tornado's of tsunami's niet meer, wat Twitter op veel kritiek kwam te staan.