Tweetverwijdertool Semiphemeral stopt ermee vanwege api-wijzigingen

Semiphemeral, een van de meestgebruikte tools om oude tweets te verwijderen, stopt ermee. Volgens de maker komt dat vanwege beperkingen in de api, maar ook vanwege het nieuwe beleid op X, het voormalige Twitter.

Semiphemeral is via de website niet meer te gebruiken. De maker, Micah Lee, zegt in een tweet dat de dienst stopt. Dat heeft volgens hem te maken met veranderingen aan de Twitter-api. Die werden begin dit jaar aangepast. De nieuwe prijzen maken het gebruik van de api al snel erg duur, waardoor veel bots en tools gedwongen moeten stoppen. Lee noemt daarnaast 'het verspreiden van haatzaaiende taal, wetenschapsontkenning, cryptoscams en meer' als reden dat Twitter geen 'leefbare omgeving' meer is voor de tool.

Semiphemeral was jarenlang een van de meestgebruikte tools om grote hoeveelheden tweets te verwijderen. Gebruikers konden hun accounts koppelen en vervolgens in een klap al hun tweets binnen een bepaalde periode verwijderen. Dat kon ook met retweets, likes en DM's. X, het voormalige Twitter, heeft nooit zo'n functionaliteit gehad, waardoor bulkverwijdering van oude tweets alleen via thirdpartytools mogelijk was. Daarvan was Semiphemeral de bekendste.

De tool werd door 43.049 gebruikers ingezet, waarvan de maker er 248 blokkeerde omdat die 'consistent tweets van fascisten liketen'. In de afgelopen jaren verwijderde Semiphemeral 45,4 miljoen tweets, 26,2 miljoen retweets, 69,7 miljoen likes en 24,6 miljoen DM's, zegt de maker. De broncode van de tool staat nu op GitHub, maar gebruikers die een alternatieve versie willen hosten, zullen met de api-prijzen naar verwachting duur uit zijn.