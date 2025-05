NOS: UWV wist al veel langer dan gedacht dat trackingcookies illegaal waren

Het Nederlandse UWV wist veel langer van de langdurige privacyschending van bezoekers dan aanvankelijk gedacht, meldt de NOS. Dat bracht eerder al nieuws dat het uitkeringscentrum bezoekers volgde met cookies, maar daarmee stoppen bleek 'zeer complex'.

Het UWV zou volgens onderzoek van de NOS al sinds 2020 op de hoogte zijn van de privacyschendingen die eerder al door de omroep aan het licht kwamen. De NOS meldde vorige maand dat het UWV tussen 2019 en begin 2023 bezoekersdata verzamelde via cookies om daarmee mogelijke uitkeringsfraude op te sporen. Later bleken die cookies bezoekers langer te tracken dan gedacht en nu blijkt dat het UWV daar ook al in 2020 van op de hoogte was, maar niet stopte met de tracking.

Er kwamen in dat jaar al waarschuwingen binnen van de functionaris gegevensbescherming. Dat is een interne, onafhankelijke toezichthouder die naar privacybeleid kijkt. De 'FG' meldde in 2020 al dat het cookiebeleid in strijd was met de wet, maar volgens een intern document dat de NOS in bezit heeft, kwam er pas in mei 2022 de eerste concrete afspraak voor een oplossing. De FG zou volgens de documenten 'forse kritiek' hebben op het beleid van 'grootschalig, heimelijk en onrechtmatig verzamelen van locatiegegevens'. De FG raadde aan die praktijk 'per direct te staken', maar dat duurde uiteindelijk tot eind vorig jaar.

De overtreding ging niet alleen over het verzamelen van de informatie, maar ook het melden daarvan aan bezoekers. Zo toonde het UWV een cookiepop-up, maar zonder de kans de cookies te weigeren. Het implementeren van een oplossing zou 'technisch zeer complex zijn', zegt het UWV tegen de NOS.