UWV licht slachtoffers in over gelekte persoonsgegevens uit 150.000 cv's

Het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is begonnen met het inlichten van slachtoffers van het recente datalek waarbij 150.000 cv's door een persoon werden ingezien. Het verschilt per slachtoffer welke informatie bij het incident is buitgemaakt.

De 150.000 cv's werden door personen geüpload naar de website werk.nl en de instellingen van hun account op die site lijken te hebben bepaald welke informatie inzichtelijk was. Tweakers heeft e-mails van het UWV naar meerdere slachtoffers ingezien. Bij sommigen werd het cv als privé geüpload naar werk.nl, waardoor persoonsgegevens in principe werden afgeschermd, al zou ook van hen basale informatie over sollicitaties en eventueel een telefoonnummer ingezien kunnen zijn.

Bij andere gebruikers van werk.nl zijn uiteenlopende persoonsgegevens gelekt. Hieronder vallen naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. In beide gevallen raadt het overheidsorgaan slachtoffers aan om waakzaam te zijn voor oplichters. De instantie zegt nooit telefonisch om betaalgegevens te vragen.

Vorige week werd bekend dat het UWV getroffen was door een datalek waarbij 150.000 cv's werden ingezien en mogelijk ook gedownload door een ongeoorloofd persoon. De instantie heeft een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt en zegt een aangifte voor te bereiden.