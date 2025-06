Klantgegevens Waterbedrijf Groningen mogelijk uitgelekt bij cyberaanval AddComm

Waterbedrijf Groningen meldt dat er mogelijk klantgegevens bij de cyberaanval bij klantcommunicatiebedrijf AddComm zijn buitgemaakt. Waterbedrijf Groningen heeft een melding bij de AP gedaan en raadt klanten aan om waakzaam te zijn voor verdachte e-mails.

Volgens Waterbedrijf Groningen is het nog niet zeker of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Zodra dat duidelijk is, zal het bedrijf daarover communiceren met zijn klanten. Waterbedrijf Groningen is niet de eerste organisatie die recent getroffen is door de cyberaanval bij AddComm. Eerder deze maand raakte bekend dat waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ook mogelijk indirect getroffen zou kunnen zijn door het incident.

Tussen 5 en 17 mei heeft er een ransomwareaanval plaatsgevonden bij AddComm, een Nederlands bedrijf dat klantcommunicatie voor derde partijen voor haar rekening neemt, waaronder Waterbedrijf Groningen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij deze aanval zijn de systemen van het bedrijf versleuteld en is er data gestolen. Het is nog niet duidelijk welke gegevens er precies zijn gestolen en wie er achter de aanval zit.

AddComm heeft de cyberaanval op 17 mei ontdekt. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen onmiddellijk cybersecurityexperts ingeschakeld. Deze experts zouden een onderzoek zijn gestart. De hackers zouden geen toegang meer hebben tot de systemen van AddComm en de klanten worden naar verluidt opnieuw aangesloten op de systemen.