Gemeente Eindhoven getroffen door datalek, bsn burgers kort intern inzichtelijk

De gemeente Eindhoven meldt een datalek waarbij de burgerservicenummers van bijna alle burgers van de gemeente 'enkele uren' inzichtelijk waren. Het gaat om een intern datalek waarbij de gegevens dus alleen voor ambtenaren in te zien waren.

Getroffenen zijn in eerste instantie niet geïnformeerd over het incident omdat het risico op eventueel misbruik van de gegevens als 'onwaarschijnlijk' beoordeeld werd, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Wel is er een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan, wat verplicht is bij grote datalekken. De burgerservicenummers van ruim 211.000 burgers zijn bij het datalek betrokken geweest.

De Brabantse gemeente staat sinds vorig jaar onder verscherpt toezicht bij de AP. De waakhond maakt zich zorgen over de manier waarop Eindhoven met de persoonsgegevens van burgers omgaat. In een rapport schrijft de gemeente dat er vorig jaar 266 datalekken gesignaleerd werden. In de meeste gevallen gaat het om relatief kleine incidenten, bijvoorbeeld het verkeerd adresseren van post of een e-mail. In 28 gevallen maakte de gemeente een melding bij de AP.