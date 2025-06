IFixit en Samsung stoppen samenwerking voor reserveonderdelen

IFixit en Samsung werken binnenkort niet meer samen met de verkoop van officiële reserveonderdelen en de ontwikkeling van reparatiehandleidingen voor Samsung-smartphones. Volgens iFixit lijkt Samsung 'niet geïnteresseerd' te zijn in een verdere samenwerking.

Het contract tussen de twee bedrijven verloopt op 17 juni. In een interview met The Verge licht iFixit-ceo Kyle Wiens toe dat de samenwerking tussen de twee bedrijven toch al niet goed verliep. Zo zou de techgigant een limiet van zeven onderdelen per klant per drie maanden hebben vereist, wat het 'benodigde volume voor noemenswaardige reparatiemogelijkheden' belemmerde. Ook zegt Wiens dat de reserveonderdelen die Samsung aanleverde veel te duur waren. Het medium verwijst naar accukits, waar standaard een scherm aan vastgelijmd zit. Samsung heeft niet voor de publicatie van dit artikel op vragen van Tweakers gereageerd.

Het reparatieplatform blijft naar eigen zeggen reserveonderdelen van derden verkopen. Ook benadrukt het bedrijf dat Samsung aan reparatiewetgevingen lijkt te gaan voldoen door zelf handleidingen te publiceren. Tot dusver werkte het Zuid-Koreaanse bedrijf samen met iFixit om deze handleidingen te ontwikkelen.