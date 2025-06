Gerucht: Samsung voorziet Galaxy Buds3 Pro van AirPods Pro-achtig design

De Samsung Galaxy Buds3 Pro krijgen mogelijk een vernieuwd ontwerp dat lijkt op dat van de AirPods Pro van Apple. Op een uitgelekte afbeelding is een draadloze oordop te zien met een steel, terwijl die bij de vorige Buds Pro's ontbreekt.

Leaker Evan Blass, die regelmatig juiste informatie over komende elektronica deelt, heeft op het sociale medium X een repost geplaatst van een afbeelding waarop het ontwerp van de Galaxy Buds3 Pro mogelijk te zien is. De oordop heeft een steel en lijkt daardoor op de AirPods Pro. Het lijkt er daarnaast op dat de oordoppen verkrijgbaar zullen zijn in een zilveren uitvoering met een zwarte oortip, maar dit is lastig met zekerheid te zeggen omdat de afbeelding vervormd is.

Het is niet duidelijk of het herontwerp ook terug te zien is in de reguliere Galaxy Buds3. Volgens eerdere geruchten beschikken de Buds3 en Buds3 Pro over actieve ruisonderdrukking, een IP57-certificering en ondersteuning voor 24bit/96kHz-audio. Samsung presenteert de draadloze oordoppen mogelijk op 10 juli, maar heeft die datum nog niet officieel bevestigd.