'Instagram krijgt functie om verhalen te delen via WhatsApp'

Meta lijkt aan een nieuwe functie voor Instagram te werken waardoor gebruikers rechtstreeks verhalen kunnen delen via WhatsApp. Het Amerikaanse bedrijf zou bovendien aan een mapbeheerfunctie voor de gesprekken binnen de app aan het sleutelen zijn.

Ontwikkelaar Alessandro Paluzzi heeft de functies ontdekt en deelde enkele screenshots op X. Meta heeft de Instagram-functies nog niet officieel aangekondigd, dus het is niet duidelijk of de features er daadwerkelijk zullen komen. Het is ook niet duidelijk hoe Paluzzi de functies heeft kunnen activeren.