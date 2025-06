Italië geeft Meta 3,5 miljoen euro boete voor oneerlijke commerciële praktijken

Meta heeft een boete van 3,5 miljoen euro gekregen in Italië. Volgens de Italiaanse mededingingstoezichthouder heeft het bedrijf, dat eigenaar is van Facebook en Instagram, zich schuldig gemaakt aan oneerlijke commerciële praktijken.

De Italiaanse toezichthouder AGCM stelt dat Instagram-gebruikers bij het aanmaken van hun account geen duidelijke informatie kregen over de verzameling en het gebruik van hun data voor commerciële doeleinden. Daarnaast neemt de AGCM het Meta kwalijk dat gebruikers nauwelijks contact met Facebook en Instagram konden opnemen als hun account tijdelijk werd opgeheven. Bovendien gaven de beide platformen niet goed aan of het tijdelijk opheffen gebeurde op basis van een geautomatiseerde of een menselijke beslissing.

De AGCM benadrukt dat beide problemen inmiddels opgelost zijn. Toch krijgt Meta dus een boete van 3,5 miljoen euro. Het Facebook-moederbedrijf is het niet eens met die beslissing, aldus een woordvoerder tegenover Reuters. Er wordt nog bekeken welke opties er zijn voor eventuele vervolgstappen.