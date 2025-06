Vier personen aangehouden wegens verwijderen van personen uit Interpol-database

Vier personen zijn in Moldavië aangehouden op verdenking van het verwijderen van gezochte personen uit de systemen van Interpol. De verdachten zouden smeergeld hebben aangenomen van cybercriminelen om de data met hen te delen en uit de systemen te verwijderen.

De gegevens stonden in het zogenaamde Red Notice-systeem van Interpol, schrijft de opsporingsautoriteit op zijn website. Een Red Notice is een internationaal opsporingsverzoek voor gezochte criminelen.

Cybercriminelen zouden de vier verdachten smeergeld hebben aangeboden om informatie uit het Red Notice-systeem met hen te delen. Ook werden de verdachten gevraagd de Red Notices te blokkeren en te verwijderen. Volgens de Moldavische politie ontvingen de verdachten miljoenen dollars aan smeergeld.

Interpol detecteerde in een klein aantal gevallen pogingen om Red Notices te blokkeren en te verwijderen. Daarop werd direct intern actie ondernomen, zegt Interpol. Ook werd het probleem gemeld bij de Franse politie, aangezien Interpol in Frankrijk zit. Frankrijk startte een gezamenlijk onderzoek met Groot-Brittannië en Moldavië, waarna op 4 juni meerdere huiszoekingen werden gedaan in Moldavië. Daarbij werden vier mensen opgepakt.