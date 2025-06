AP beboet recruitmentbedrijf voor negeren verwijderverzoeken - update

Recruitmentbedrijf Ambitious People Group, of APG, heeft een boete van 6000 euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder negeerde de APG verwijderverzoeken van drie verschillende mensen.

APG, tegenwoordig bekend als The Ambitious Group, doet bemiddeling voor werkzoekenden. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor inschrijven, maar ook verzoeken om hun persoonsgegevens te verwijderen als ze geen bemiddeling meer wensen. Dat laatste ging bij meerdere mensen niet goed, meldt de AP. De namen, woonadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en cv's van drie verschillende mensen bleven in de database van APG staan, ook nadat zij om verwijdering hadden gevraagd. Ook werden deze mensen nog door APG benaderd over vacatures.

Organisaties zijn onder de privacywetgeving AVG in veel gevallen verplicht om iemands gegevens te verwijderen als daarom gevraagd wordt. Ook moeten ze hun best doen om niet meer persoonsgegevens te verzamelen en te bewaren dan nodig is. Als er dus geen goede reden is om persoonsgegevens nog te bewaren, dan moeten deze gewist worden.

Uit onderzoek van de AP blijkt dat APG wel een werkwijze had om gegevens te verwijderen als hier een verzoek voor binnenkwam, maar in de praktijk ging het toch een aantal keer mis. Daarom kreeg APG in 2020 een boete. "De AP mag dit besluit nu openbaar maken, nadat APG procedures had aangespannen over de boete en de openbaarmaking daarvan." De Raad van State heeft dit onlangs besloten.

APG heeft inmiddels het interne beleid tegen het licht gehouden en op een aantal punten aangepast. De AP heeft daar bij het vaststellen van het boetebedrag rekening mee gehouden.

Update, 17.00 uur: Info over de uitspraak van de Raad van State is aan het artikel toegevoegd.