Kadaster-lek liet vier jaar lang geheime adressen zien in MijnOverheid

Het Kadaster had bijna vier jaar lang een datalek waardoor Nederlandse burgers via MijnOverheid de geheime adressen van mederechthebbenden van bijvoorbeeld een woning konden zien. Die geheime adressen horen juist afgeschermd te zijn. Het lek trof bijna 4000 personen.

Het lek was zichtbaar bij personen die samen rechthebbende waren van 'een object', bijvoorbeeld omdat ze samen een woning hadden gekocht. Als de ene eigenaar via MijnOverheid opzoekt hoe het object geregistreerd staat, worden hierbij ook de persoonsgegevens van de andere eigenaar getoond. Het gaat dan om naam, geboortedatum en het woonadres.

Sommige burgers hebben echter via hun gemeente het woonadres laten afschermen in de Basisregistratie Personen. Het Kadaster deelt deze informatie dan alleen nog aan bevoegden, zoals overheden en notarissen. Mederechthebbenden van een object vallen niet onder die bevoegden en hadden die informatie dus niet moeten kunnen inzien, maar konden dit toch wel.

"In de meeste gevallen heeft dit geen negatieve gevolgen", schrijft Kadaster. "Meestal kennen rechthebbenden elkaars adresgegevens al. Bijvoorbeeld omdat ze samenwonen, getrouwd zijn of samen akten hebben ondertekend. Maar in sommige gevallen is er een bijzondere reden waarom rechthebbenden elkaars adres niet kennen. In dat geval kan deze gebeurtenis wel gevolgen hebben."

De adressen waren sinds augustus 2020 in te zien. Het lek is op 12 april 2024 gedicht. MijnOverheid zegt maatregelen te hebben genomen om dit probleem in de toekomst te voorkomen. Getroffenen worden over het lek geïnformeerd en er is melding van het lek gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge zijn er 3948 personen van wie het geheime adres mogelijk is ingezien. De Jonge zegt daarnaast dat het lek op 15 oktober is gemeld. "Na onderzoek is op een later moment gebleken dat dit incident niet op zichzelf stond, maar een bredere strekking had. Vanaf dat moment is de levering van de informatie stopgezet", schrijft De Jonge.