Miljoenen woonadressen waren eenvoudig op te zoeken door lek bij kadaster

Het Nederlandse kadaster had volgens RTL Nieuws te maken met een ernstig lek. Daardoor kon iedereen eenvoudig woongegevens opzoeken in het normaal afgesloten gedeelte van het kadaster, waarmee bijvoorbeeld volledige namen en woonadressen zijn in te zien.

Volgens RTL Nieuws is het eenvoudig om een professioneel account voor het kadaster aan te maken, waarmee gebruikers met alleen een volledige naam kunnen zoeken naar iemands woonadres. Dat nieuwsmedium stelt dat het kadaster geen identiteitscontroles uitvoerde bij het verifiëren van dergelijke accounts. RTL wist zelf accounts aan te maken en daarmee de adressen van onder meer ondernemers, journalisten, activisten en hoge ambtenaren op te vragen.

In het kadaster staan gegevens van iedereen die in Nederland een huis heeft gekocht. Gebruikers kunnen op die website openbaar een adres opzoeken om in te zien welk bedrag voor een huis is betaald en wie de eigenaar is. Met een professioneel account bij het kadaster kunnen gebruikers ook andersom zoeken. Ze vullen dan een naam in en krijgen vervolgens een adres te zien. Dat is normaal gesproken alleen mogelijk voor mensen die daar toestemming voor hebben, zoals makelaars, advocaten, notarissen en deurwaarders, schrijft RTL Nieuws.

Gegevens van het kadaster kunnen op deze manier bijvoorbeeld misbruikt worden voor doxing, bedreiging of stalking. Mensen kunnen bijvoorbeeld de adressen van politici, rechters, journalisten, BN'ers of ex-partners opzoeken. De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt tegenover RTL Nieuws over een 'ernstig lek'. De privacytoezichthouder heeft het kadaster opgedragen het lek per direct te dichten.

Het kadaster zelf noemt het lek tegenover RTL Nieuws 'uitermate zorgelijk' en zegt dat het de controle van professionele accounts per direct 'significant' heeft versterkt. De organisatie erkent dat het verificatiesysteem met alleen een KvK-nummer en bedrijfsnaam 'niet volledig waterdicht' is. De organisatie biedt sinds 2020 ook eHerkenning aan als inlogmethode, hoewel dit volgens een woordvoerder nog niet verplicht mag worden vanwege huidige wetgeving.