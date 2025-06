Website voor inkopen staatsbonnen lekte adresgegevens uit van alle Belgen

De website van het Belgische Agentschap van de Schuld waarop inwoners van het land staatsbonnen kunnen inkopen, bevatte een privacylek, ontdekte VRT NWS. Hierdoor waren de adresgegevens van alle Belgen in te zien. Inmiddels is het lek gedicht.

Het lek werd veroorzaakt door een fout in de tool waarmee Belgen zich konden intekenen op een nieuwe staatsbon, schrijft VRT NWS. Tijdens het registreren was het mogelijk om in de velden voor de naam, geboortedatum en postcode de gegevens van andere Belgen in te voeren, waarna de tool automatisch de adresgegevens van die persoon toonde. In sommige gevallen kwam ook de naam van de wettelijke partner in beeld te staan.

VRT meent dat het op deze manier erg eenvoudig was om de adresgegevens van bekende Vlamingen op te zoeken, aangezien daar naast de naam enkel de postcode en geboortedatum voor nodig was. Het nieuwsmedium heeft het Agentschap van de Schuld op de hoogte gesteld, waarna het privacylek 'binnen enkele uren' werd gedicht. De federale overheidsdienst zegt te onderzoeken of mensen hier systematisch misbruik van hebben gemaakt.

De Belgische overheid biedt al jaren staatsbonnen aan. Dat is een manier voor particuliere spaarders in België om geld te lenen aan de overheid in ruil voor een hoger rendement dan bij de reguliere banken. Ook deze tool bestaat al lang, zo'n twaalf jaar, maar pas dit jaar is de populariteit van dergelijke 'staatsbonnen' en dus ook het gebruik van de tool omhooggeschoten. Daardoor werd de fout volgens het agentschap nu pas ontdekt.