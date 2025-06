Leesmodus van Google Chrome krijgt mogelijk een voorleesfunctie

Google test naar verluidt een functie voor de leesmodus van Google Chrome die de tekst automatisch voorleest. De functie moet in eerste instantie beschikbaar komen in de Canary-versie van de browser.

Met deze functie wordt er een playknop toegevoegd aan de leesmodus, waarna middels text-to-speech de tekst op de webpagina wordt voorgelezen, ontdekte X-gebruiker Leopeva64 in Google Chrome Canary. Google heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de functie, en ook is deze nog niet voor iedere Canary-gebruiker beschikbaar.

Op basis van een video die de gebruiker deelde op Reddit, klinkt de voorleesstem erg robotisch, hetgeen er mogelijk op wijst dat een stabiele release van de functie nog enige tijd op zich laat wachten. Ook ontbreken er nog enkele logische functies, zoals de mogelijkheid om delen van de tekst over te slaan en de voorleessnelheid aan te passen.

De leesmodus, die afbeeldingen en video's stript en gebruikers daardoor alleen de tekst laat lezen, werd eerder dit jaar toegevoegd aan Chrome en verschijnt in de zijbalk van de browser. Andere browsers hebben zo'n modus al jaren, en ook onder meer de Edge-browser heeft al langer een voorleesfunctie.