Chrome krijgt leesmodus in zijbalk

Browser Google Chrome krijgt een leesmodus in de zijbalk van de browser. Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Andere browsers hebben dat al jaren, maar dat werkt in vrijwel alle gevallen fullscreen.

Google kondigt de leesmodus aan als onderdeel van een serie aankondigingen voor het onderwijs. De leesmodus stript afbeeldingen en video's en laat gebruikers daardoor alleen de tekst lezen. De originele pagina blijft wel in beeld, maar de tekstversie verschijnt in de zijbalk. Gebruikers hebben daar opties om tekstgrootte en lettertype te kiezen.

Volgens Google moet de functie het makkelijker maken voor mensen die op een andere manier tekst en beelden verwerken om een webpagina goed te doorgronden. Dat moet het kunnen concentreren op de pagina makkelijker maken. Het is onduidelijk hoe dat werkt, omdat de originele pagina aan de linkerkant in beeld lijkt te blijven. Andere browsers hebben een leesmodus die fullscreen opent.

De leesmodus zal zitten in de M114-release van Chrome, die over een maand uitkomt voor ChromeOS. Het is onbekend of en wanneer de functie in de reguliere versie van Chrome zal komen te zitten. Google hield de functie tot nu toe tegen, vermoedelijk omdat het openen van de pagina in leesmodus in fullscreen ook de advertenties verbergt. Google verdient veel van zijn geld met online advertenties.