Honderden politiediensten in VS gebruiken Clearview AI

Honderden politiediensten in de VS gebruiken Clearview AI, de software die verdachten en getuigen probeert te herkennen door ze te vergelijken met een database van miljarden foto's online. In de VS gebruiken aanklagers en verdediging beide de software.

Die honderden politiediensten hebben in totaal bijna een miljoen zoekopdrachten gedaan via de software, meldt BBC op basis van een interview met de oprichter van Clearview. De software heeft een database van 30 miljard foto's van personen die het zonder toestemming online heeft verzameld. Bedrijven in de VS mogen de software niet gebruiken, maar politiediensten wel. In Europa is Clearview voor zover bekend niet in gebruik.

In de VS is Clearview ook in gebruik in de rechtbank bij aanklagers en verdediging, maar er zijn geen cijfers over hoe vaak dat gebeurt. De software vergelijkt een foto die een gebruiker uploadt met een database. Daarin staan naar verluidt meer dan drie miljard mensen. Vervolgens probeert de software een match te vinden op basis van gezichtsherkenning.

Vanwege het onrechtmatig gebruik van die foto's en schenden van privacy kreeg het bedrijf in meerdere landen al hoge boetes. Dat gebeurde onder meer in Frankrijk. De Italiaanse privacytoezichthouder legde het bedrijf in maart een boete van 20 miljoen euro op. Later volgden boetes van de Britse en Griekse privacywaakhonden.