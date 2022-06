Italiaanse toezichthouder geeft Clearview AI boete van 20 miljoen euro

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP heeft Clearview AI woensdag een boete opgelegd van 20 miljoen euro. De GPDP heeft vastgesteld dat het Amerikaanse bedrijf 'onrechtmatig biometrische gegevens verzamelt van Italiaanse burgers'.

Met Clearview AI kunnen gebruikers een foto van iemand uploaden, waarna de software uit de meer dan drie miljard personen in de database zoekt welk gezicht er het meest op lijkt. De database wordt door het bedrijf achter de software aangevuld door onder meer websites en sociale media te scrapen.

Het onderzoek van de GPDP begon nadat het klachten en waarschuwingen had gekregen over de gezichtsherkenningssoftware. Uit het onderzoek blijkt dat Clearview AI 'biometrische gegevens van Italianen verwerkt zonder een passende wettelijke grondslag'. Daarnaast heeft het Amerikaanse bedrijf de AVG overtreden, door onder andere gebruikers onvoldoende te informeren over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt, zegt de GPDP.

Naast het betalen van de opgelegde boete van 20 miljoen euro moet Clearview AI de foto's van alle Italianen wissen. Het verdere verzamelen van gegevens en foto's door het bedrijf is tevens verboden. Tot slot moet Clearview AI een vertegenwoordiger in de Europese Unie aanstellen, die naast of in plaats van de hoofdvestiging in de VS aangesproken kan worden op de verwerking van Italiaanse persoonsgegevens.

Het is niet de eerste keer dat een Europese privacywaakhond Clearview AI op de vingers tikt. De Britse privacytoezichthouder ICO heeft Clearview AI vorig jaar ook een boete van 20 miljoen euro opgelegd. Afgelopen december droeg de Franse privacywaakhond het Amerikaanse bedrijf op om te stoppen met het verwerken van foto's van internet van Franse burgers. Bovendien moest Clearview AI binnen twee maanden alle foto's van Fransen verwijderen.