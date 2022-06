Britse privacywaakhond wil Clearview boete van 20 miljoen euro opleggen

De Britse privacywaakhond is van plan een boete van 17 miljoen pond op te leggen aan Clearview. Het bedrijf zou de Britse privacywet hebben overtreden door gezichtsherkenning toe te passen op burgers in het land.

De Information Commissioner's Office of ICO schrijft dat het om een voorlopige beslissing gaat. De ICO heeft onderzoek gedaan naar het Amerikaanse bedrijf Clearview AI, dat ook in het Verenigd Koninkrijk actief is. Dat onderzoek gebeurde samen met de Australische privacywaakhond. Die concludeerde begin deze maand al dat Clearview moest stoppen in het land.

De ICO zegt dat Clearview de Britse privacywet heeft overtreden. Die is in dat land praktisch hetzelfde als de AVG. Clearview zou biometrische gegevens van Britse burgers hebben verzameld zonder goede grondslag en zonder dat mensen daar weet van hadden. Ook had Clearview geen proces opgezet om te stoppen met dataverzameling, en werden burgers niet op de hoogte gebracht van de dataverzameling. Bovendien zou Clearview geen extra maatregelen hebben genomen voor databescherming terwijl dat met biometrische data juist wel nodig is onder de Europese en Britse privacywetgeving.

Volgens de toezichthouder was Clearview actief in het VK en verzamelde het bedrijf foto's van gezichten van burgers. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend; de ICO zegt dat het om 'een substantieel aantal' burgers gaat. Volgens de ICO zou de Britse politie Clearview in een proef hebben gebruikt, maar die is wel stopgezet.

De boete zou 17 miljoen pond of 20 miljoen euro bedragen, maar is nog niet officieel opgelegd. De toezichthouder wil eerst van Clearview weten wat het als reactie heeft. Op basis daarvan wordt de boete definitief vastgesteld.