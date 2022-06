Samsung kondigt 5G-chip aan voor auto's voor streaming en videobellen

Samsung heeft meerdere nieuwe chips voor gebruik in auto's aangekondigd, waaronder een telematics control unit die 5G ondersteunt. Deze tcu kan downloadsnelheden tot 5,1Gbit/s aan en is Samsungs eerste tcu die overweg kan met 5G.

Tcu's worden gebruikt om informatie over auto's, zoals waar ze zich bevinden of wat de technische status is van een auto, te sturen naar bijvoorbeeld een leasemaatschappij of een smartphoneapp. Samsungs Exynos Auto T5123 kan ook worden gebruikt om een internetverbinding te verzorgen voor de inzittenden van een auto. Met de nieuwe chip kunnen die videostreams kijken 'op hoge kwaliteit' en onderweg videobellen, schrijft Samsung.

De Exynos Auto T5123 ondersteunt zowel standalone- als non-standalone-5G en heeft twee Cortex A55-kernen om veel data te kunnen verwerken. Daarnaast ondersteunt de chip Lpddr4x-geheugen, PCIe en gnss. De nieuwe chip is nu in massaproductie. In welke auto's hij gebruikt zal worden, is niet duidelijk. Samsung claimt dat het de eerste chip is die 5G mogelijk maakt bij auto's.

Naast de tcu heeft Samsung de Exynos Auto V7 aangekondigd, een processor die voor infotainmentsystemen in auto's gebruikt wordt. Deze krijgt acht Cortex A76-kernen met een kloksnelheid van 1,5GHz en elf Mali G76-gpu-kernen. Die gpu-kernen zijn opgesplitst in twee delen. Drie kernen worden voor het instrumentenpaneel en de AR-hud gebruikt; de acht overige kernen voor het centrale informatiescherm. De Exynos Auto 7 heeft verder een neural processing unit om gezichts-, spraak- en gesture-herkenning mogelijk te maken, en maximaal 32GB Lpddr4x-geheugen.

De auto-processor ondersteunt tot vier schermen en twaalf camera's voor bijvoorbeeld surround view en parkeerassistenten. Daarnaast is er een geïsoleerde beveiligingsprocessor die een hardwarekey biedt die een one time password of physical unclonable function gebruikt. De Auto V7 is nu in massaproductie en wordt onder meer in Volkswagens gebruikt.