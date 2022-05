Ford en GlobalFoundries gaan samen chips ontwikkelen

Autofabrikant Ford gaat een 'strategische samenwerking' met chipfabrikant GlobalFoundries aan. De twee bedrijven gaan samen chips voor auto's ontwikkelen, maar delen verder weinig concrete details over de overeenkomst.

Ford en GlobalFoundries vormen een samenwerking die uiteindelijk kan leiden tot gezamenlijke chipproductie in de VS, zeggen de twee bedrijven. Onder de samenwerking zou ook de chipproductiecapaciteit voor Ford op de kortere termijn worden uitgebreid, meldt The Wall Street Journal.

Op de langere termijn willen de twee bedrijven ook gezamenlijk R&D-werkzaamheden uitvoeren voor verschillende high-end chipcategorieën die belangrijk zijn voor auto's, bijvoorbeeld voor gebruik in autonome voertuigen. De twee bedrijven melden verder weinig details. Zo is het niet bekend hoeveel geld met de samenwerking gemoeid is. Mogelijk investeert Ford bijvoorbeeld in productiecapaciteit bij GlobalFoundries, maar dat wordt niet concreet bevestigd.

De samenwerking is een gevolg van de wereldwijde chiptekorten, waar ook veel autofabrikanten door zijn getroffen. Verschillende bedrijven hebben de productie van auto's in de afgelopen periode stil moeten leggen vanwege die tekorten, waaronder Ford. De chiptekorten kosten de wereldwijde auto-industrie dit jaar 185 miljard euro, voorspelde AlixPartners in september.

Ford-ceo Jim Farley meldde eerder al dat het chiptekort 'de grootste bevoorradingsschok' is die hij ooit heeft gezien, schrijft Bloomberg. Het bedrijf geeft aan dat het nauwer betrokken wil raken bij de productie van chips door rechtstreeks zaken te doen met halfgeleiderfabrikanten. Met de samenwerking met GlobalFoundries is Ford een van de eerste grote automakers die een directe samenwerking aangaat met een chipproducent.

GlobalFoundries meldt aan Bloomberg dat Ford al chips kocht bij het bedrijf, maar dat de aanhoudende tekorten de twee bedrijven dwongen om rechtstreeks met elkaar te praten en een nauwere samenwerking aan te gaan.

Ook andere chipmakers geven steeds meer prioriteit aan de autosector. Intel gaf eerder al aan dat het chips wil gaan produceren voor de automotive-sector en ook Qualcomm werkt chips voor auto's. Begin dit jaar gaf TSMC, de huidige marktleider onder 'externe' chipfabrikanten, aan dat het ook meer prioriteit wil geven aan het produceren van chips voor de autosector.