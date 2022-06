Ford wil in 2030 in Europa alleen volledig elektrische passagiersauto's verkopen

Autofabrikant Ford zegt dat het tegen 2030 enkel geheel elektrisch aangedreven consumentenauto's op de Europese markt wil brengen. Om dat mogelijk te maken, investeert het bedrijf een miljard dollar in zijn Duitse autofabriek in Keulen.

Halverwege 2026 moet 100 procent van de voor passagiers bedoelde auto's voor de Europese markt al minstens voor een deel elektrisch kunnen rijden. Dat betekent ofwel een volledig elektrische aandrijving of een plug-in-hybride. Tegen 2030 zegt Ford dus alleen nog geheel elektrisch aangedreven consumentenvoertuigen te verkopen.

Deze stap betekent nog niet dat Ford Europe tegen 2030 in zijn geheel geen auto's met een verbrandingsmotor meer maakt. Dat hangt samen met de Europese plannen voor commerciële inzetbare auto's, die niet voor passagiers zijn bedoeld. Voor deze categorie wil Ford tegen 2024 op het punt zitten dat het alleen nog plug-in-hybrides of volledig elektrisch aangedreven voertuigen aanbiedt. Ford verwacht dat tegen 2030 twee derde van de commerciële voertuigen in ieder geval deels elektrisch kan rijden.

Om deze plannen te realiseren, steekt het bedrijf een miljard dollar in zijn bestaande Keulse fabriek, om deze om te bouwen tot een fabriek waarin elektrische voertuigen worden gemaakt. Dit zou Fords eerste fabriek in Europa worden die zich op de productie van elektrische voertuigen richt. De eerste volledig elektrisch aangedreven consumentenauto moet hier vanaf 2023 van de band rollen. Het gaat dan nog om een enkel, niet nader genoemd model, maar Ford overweegt daar ook een tweede elektrisch model te gaan maken.

Ford is net als veel andere autofabrikanten bezig om zijn productie in de komende jaren deels of volledig om te bouwen voor het maken van elektrische auto's. Onlangs maakte het bedrijf nog bekend flink meer te investeren in de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. Waar het bedrijf in 2018 nog sprak over een investering van negen miljard euro tot en met 2022, gaf Ford onlangs aan 24 miljard euro te investeren tot 2025.