Politie waarschuwt criminelen op forums: host geen botnets in Nederland

De Nederlandse politie plaatst actief waarschuwingen op Engels- en Russischtalige forums voor criminelen die met botnets werken. In berichten op die forums zegt de politie dat ze die beter niet kunnen hosten op Nederlandse infrastructuur, omdat die goed in de gaten wordt gehouden.

De Landelijke Eenheid zegt dat het verschillende waarschuwingen heeft geplaatst op niet nader genoemde forums. Ook hebben agenten tweets in het Engels en het Russisch geplaatst met waarschuwingen. In de waarschuwing zegt de politie dat er specifiek wordt gelet op Nederlandse infrastructuur voor het beheren van botnets. "We richten ons op botnets zoals Ryuk, Trickbot en veel anderen. We lezen informatie van ondergrondse bronnen en de cybersecurityindustrie", schrijft de politie. In de boodschap raden de agenten ook aan om goed op te letten dat aanbieders hun infrastructuur niet in Nederland hosten.

De politie plaatst de waarschuwingen naar aanleiding van het offline halen van het Emotet-botnet. Twee van de drie hoofdservers van dat malwarenetwerk werden in Nederland gehost. De Nederlandse politie was een van de drijvende krachten achter het offline halen van het botnet, wat een van de meest notoire botnets ter wereld was.

In het bericht van de politie staat ook een kliknummer. Gebruikers met tips kunnen de politie via Telegram een tip sturen over criminele activiteiten in Nederland.