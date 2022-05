Beveiligingsbedrijven halen Trickbot-botnet van miljoen computers offline

Verschillende bedrijven hebben het Trickbot-botnet offline gehaald door de servers over te nemen. Onder andere Microsoft en ESET ontdekten verschillende command-and-control-servers, waaronder in Nederland, en mochten die van een rechter overnemen.

Beveiligingsafdelingen van verschillende bedrijven deden maanden onderzoek naar malwaresamples van het Trickbot-botnet en ontdekten zo welke servers het botnet gebruikte. Die servers werden gebruikt voor het downloaden van modules en plug-ins voor de malware. Volgens ESET bevatte de hoofdmodule van de malware een hardcoded configuratiebestand, met daarin een lijst van command-and-control-servers waar de malware verbinding mee maakte. "Daardoor was het mogelijk de netwerkinfrastructuur van Trickbot in kaart te brengen", schrijft het bedrijf. Aan de operatie deden verschillende bedrijven mee. Naast Microsoft en ESET waren dat ook Symantec, FS-ISAC, Black Lotus Labs en NTT.

Het botnet werd op meerdere manieren gestopt. Microsoft kreeg een gerechtelijk bevel om verschillende servers over te nemen. Dat gebeurde in combinatie met providers en andere partijen van over de hele wereld. "Met ons bewijs gaf de rechter ons toestemming om ip-adressen uit te schakelen, de inhoud van de c&c-servers ontoegankelijk te maken, alle services van de botnetbeheerders te stoppen, en de mogelijkheden voor de beheerders om nieuwe servers te kopen of te huren te blokkeren."

Ook het Amerikaanse leger lijkt een rol te hebben gespeeld in het neerhalen van het botnet. Dit weekend bleek al dat het U.S. Cyber Command aanvallen op Trickbot zou hebben uitgevoerd, maar het is niet bekend of die operatie in samenwerking ging met de bedrijven die nu zeggen de servers te hebben overgenomen. Dat eerdere bericht was gebaseerd op anonieme bronnen binnen het leger.

Trickbot was een van de grootste botnets van dit moment. Het bevatte meer dan een miljoen geïnfecteerde computers. Trickbot bestond sinds 2016 en is inmiddels van een bankingtrojan geëvolueerd naar malware-as-a-service die voor verschillende doelen kan worden ingezet. Trickbot werd onder andere gebruikt om de notoire Ryuk-ransomware te verspreiden, die de laatste maanden onder andere toesloeg bij ziekenhuizen.