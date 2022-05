VS, VK, Japan en meer landen willen toegang tot versleutelde berichten

De VS, het VK, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, India en Japan roepen techbedrijven op om berichten met eind-tot-eindversleuteling toegankelijk te maken voor overheden. De landen willen samenwerken aan 'redelijke voorstellen', waarbij privacy van gebruikers gewaarborgd blijft.

De zeven landen hebben een statement gepubliceerd over 'eind-tot-eindversleuteling en de openbare veiligheid'. Daarin staat dat ze zich zorgen maken over diensten die versleuteling toepassen en daarbij 'elke wettelijke toegang tot inhoud volledig uitsluiten'. De landen willen dat het mogelijk wordt voor overheden om inzicht te krijgen in versleutelde communicatie als daar een wettelijke basis voor is. Dat moet bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om terrorisme en kindermisbruik tegen te gaan.

Het statement benadrukt dat eind-tot-eindversleuteling een cruciale rol speelt bij de bescherming van persoonsgegevens, privacy, intellectueel eigendom en handelsgeheimen. Ook erkennen de overheden dat versleuteling een essentieel doel heeft bij de bescherming van bijvoorbeeld journalisten en mensenrechtenactivisten. Volgens de overheden is versleuteling een essentieel onderdeel van 'vertrouwen in de digitale wereld'.

De overheden roepen technologiebedrijven op om samen te werken aan 'technisch haalbare oplossingen'. Daarmee zouden niet alleen overheden toegang moeten krijgen tot versleutelde data, maar het zou ook techbedrijven in staat moeten stellen om hun eigen voorwaarden te handhaven. De landen noemen als voorbeeld de detectie van afbeeldingen van kindermisbruik. Met automatische tools ontdekt Facebook jaarlijks miljoenen van dergelijke afbeeldingen in Messenger-chats. Als eind-tot-eindversleuteling wordt ingevoerd, werken die tools niet meer.

Handhavingsinstanties moeten volgens de oproep toegang krijgen tot versleutelde inhoud in een 'leesbaar en bruikbaar formaat' als daarvoor een rechtmatige autorisatie is afgegeven. Dat zou alleen mogen voorkomen als daar een noodzaak voor is en het verlenen daarvan zou onderworpen moeten worden aan sterke waarborgen en toezicht.

In de verklaring benadrukken de landen dat de overheden op zoek willen naar oplossingen die 'de veiligheid van burgers waarborgen, zonder de privacy van gebruikers te ondermijnen'. Hoe dat er concreet uit moet gaan zien, is nog niet bekend. De overheden willen samenwerken met techbedrijven om dat te onderzoeken.

De oproep komt van de overheden van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, India en Japan. De vijf eerstgenoemde landen zijn verenigd in de zogenaamde Five Eyes, een samenwerkingsverband op het gebied van inlichtingen. Twee jaar geleden riep die coalitie ook al op tot toegang tot versleutelde data.

Met de oproep richten de landen zich op techbedrijven in het algemeen, zonder namen te noemen. Bekend is dat overheden zorgen hebben over de voorgestelde plannen van Facebook om alle communicatie binnen zijn apps te voorzien van eind-tot-eindversleuteling. Eind vorig jaar weigerde het sociale netwerk om een backdoor voor de Amerikaanse overheid in te bouwen. Wel zei Facebook mee te willen werken aan wetshandhaving, mits dat op een wettelijke manier gebeurt, zonder de veiligheid van andere gebruikers in het geding te brengen.