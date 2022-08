Facebook test standaard ingeschakelde end-to-endencryptie 'bij sommigen'

Facebook is begonnen met het testen van standaard ingeschakelde end-to-endencryptie op Facebook Messenger. De chatdienst bood de functionaliteit al wel, maar dit moet nu nog handmatig worden ingeschakeld.

Facebook zegt deze week te beginnen met de test en dat 'sommige mensen' daar automatisch deel aan nemen. Indien een gebruiker geselecteerd wordt voor de test, dan wordt 'een deel van de frequentste chats automatisch end-to-end versleuteld'. Berichten die vanaf dat moment in die chats verstuurd worden, zullen standaard van encryptie voorzien zijn.

Het is onduidelijk of de chat ook bij de ontvanger versleuteld wordt; dan zou de andere correspondent ook bij de test betrokken moeten worden, in ieder geval voor wat betreft dat specifieke gesprek. Het is in ieder geval aannemelijk dat het transport van het bericht en de opslag bij de testdeelnemer versleuteld geschieden.

WhatsApp, ook van moederbedrijf Meta, heeft al sinds 2014 end-to-endencryptie die standaard ingeschakeld is. Eind vorig jaar gaf Meta commentaar over waarom andere producten, zoals Instagram en Facebook Messenger, daarin achterbleven. De motivatie was indertijd een vrees dat misbruik minder goed gedetecteerd zou kunnen worden als gesprekken versleuteld zouden zijn. Wat Meta met die zorg doet, meldt het niet, maar het begin van standaard end-to-endencryptie is er nu in ieder geval.

Het nieuws volgt zeer kort op een spraakmakende kwestie in de Verenigde Staten: Facebook gaf gehoor aan een gerechtelijk bevel om chatlogs van gesprekken tussen een moeder en dochter te overhandigen aan de politie. In die gesprekken bespraken de twee de abortus die de dochter thuis zou hebben gepleegd, met medicatie. De opt-invariant van de versleuteling voor Messenger bestaat sinds 2016, maar deze moeder en dochter hebben die dus schijnbaar niet gebruikt.

Facebook zegt verder tests uit te voeren met andere Messenger-zaken. Zo zullen verwijderde berichten gesynchroniseerd worden op alle verbonden apparaten, komt er een unsend-functie voor berichten en krijgen meer gebruikers de mogelijkheid tot een opt-in voor versleuteling op Instagrams berichtendienst.