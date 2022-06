MI5: Facebook geeft kwaadwilligen vrijgeleide als het e2e-encryptie invoert

Ken McCallum, de grote baas van de Britse geheime dienst MI5 zegt dat de invoering van end-to-endencryptie op de platformen van Facebook een vrijgeleide zal geven aan kwaadwilligen in de maatschappij met slechte bedoelingen. Dat zei de man in een interview met Times Radio.

“Met end-to-endencryptie en zonder mogelijkheid om die versleuteling te omzeilen geef je die enkelingen in de maatschappij die slechte bedoelingen hebben, een vrijgeleide om te doen wat ze willen. Ze weten immers dat niemand hen kan controleren op wat ze doen in deze private omgevingen”, klinkt het bij McCallum in een interview met Times Radio.

“De mate waarin wij onze job kunnen doen hangt eigenlijk evenveel af van de beslissingen die worden genomen in Amerikaanse directiekamers als van de beslissingen die worden genomen in Afghanistan of Syrië”, stelt McCallum in het interview. “De plannen van Facebook zullen ervoor zorgen dat terroristische aanslagen voorbereid kunnen worden zonder dat de ordediensten ze op voorhand kunnen detecteren”, aldus McCallum.

Volgens McCallum zal Facebook geen algoritmes meer kunnen inzetten om illegale inhoud te detecteren. Deze zal vervolgens niet kunnen worden gemeld en overhandigd worden aan de bevoegde autoriteiten nadat ze hiervoor een bevelschrift hebben ontvangen.

In 2019 kondigde Facebook-ceo Mark Zuckerberg aan dat het socialemediaplatform zich meer zou focussen op privacy. Hij kondigde toen aan dat hij Instagram, Messenger en WhatsApp van end-to-endencryptie wou voorzien. Messenger ondersteunt end-to-endencryptie, maar die staat niet standaard ingeschakeld. Sinds 2016 gebruikt WhatsApp het Signal Protocol voor beveiligde chat- en spraak-communicatie in al haar apps.

In 2020 vertelde een Facebook-programmeur dat het nog jaren kon duren voordat Messenger standaard end-to-endencryptie zou krijgen. “E2e-versleuteling toevoegen aan een bestaand systeem is ongelofelijk uitdagend en daarbij moet alles opnieuw", klonk het toen. Kort daarna hebben ruim honderd kinderorganisaties hun gedeelde bezorgdheid geuit in een open brief tegen de plannen van Facebook om end-to-endencryptie in te bouwen. Zij vrezen dat de veiligheid van kinderen in het gedrang zal komen na het invoeren van end-to-endencryptie.