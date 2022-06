Biomutant draait bij release in 4k60 op Xbox Series X en 1080p60 op PS5

Openwereldactie-rpg Biomutant draait op de Xbox Series X in een 4k-resolutie met 60fps en op de PlayStation 5 in 1080p met 60fps. Volgens de ontwikkelaar is de PS5-versie momenteel niet stabiel op 60fps. De game krijgt na de release nog een next-genupgrade.

Uitgever THQ Nordic heeft alle details over de verschillende versies van Biomutant uiteengezet in een faq. Van alle versies op de verschillende platforms is ook een gameplayvideo beschikbaar. Zo is nu te zien dat de PlayStation 5-versie in 1080p draait, opgeschaald naar 4k. De Xbox Series X-versie draait in een native 4k-resolutie met 60fps, aldus de ontwikkelaar.

Volgens de uitgever is de 4k60fps-optie bij de PlayStation 5-versie uitgeschakeld vanwege 'technische redenen'. Mogelijk komt er later wel een update waarmee de hogere resolutie mogelijk wordt. Bij de release is er geen geoptimaliseerde versie voor de nieuwe consoles beschikbaar. De game draait op de Xbox Series-consoles en de PlayStation 5 in een compatibiliteitsmodus.

De Series X profiteert vooralsnog enkel van een hoge resolutie in combinatie met framerate van 60fps en heeft dus geen andere verbeteringen. Ergens in de 'near-ish future' komt er een versie van de game die specifiek voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S is gemaakt. Welke verbeteringen die krijgt, is nog niet bekend.

Post-apocalyptische Kungfu-fabel-rpg

De makers omschrijven Biomutant als een post-apocalyptische kungfu-fabel-rpg. De kleurrijke fantasiewereld zit vol met gemuteerde dieren en gevechten bestaan uit een mix van vechtkunsten, schieten en speciale mutant abilities. Onlangs publiceerden de makers onderstaande trailer met uitleg over het spel.

Biomutant werd in 2017 aangekondigd door de Zweedse ontwikkelaar Experiment 101. Die studio bestaat uit voormalige werknemers van Avalanche, die aan Just Cause werkten. Het was een aantal jaar stil rondom de game, maar begin dit jaar werd bekendgemaakt dat het spel op 25 mei verschijnt voor een adviesprijs van 60 euro.

De game komt ook uit voor pc's en de pc-versie is ook onderdeel van het EA Play Pro-abonnement, dat 15 euro per maand kost. Bij EA Play is de game niet inbegrepen. THQ lijkt de komst van de game naar Game Pass open te laten. In de faq staat dat het spel 'momenteel niet' onderdeel uit maakt van dat abonnement.