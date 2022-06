België wil met nieuwe strategie minder kwetsbaar zijn op vlak van cybersecurity

De Belgische Nationale Veiligheidsraad keurde de ‘Cybersecuritystrategie 2.0’ goed. "Dit plan moet van België tegen 2025 een van de minst kwetsbare Europese landen maken op het vlak van cyberveiligheid", zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België.

Het nieuwe strategische plan beslaat de periode van 2021 tot 2025 en bevat zes doelstellingen waarmee de België beter beschermd zou moeten zijn tegen grootschalige cyberaanvallen. De eerste doelstelling die de strategie naar voren schuift is het versterken van de digitale omgeving in België. Dit moet worden gerealiseerd door onder andere extra te investeren in een veiligere basisnetwerkinfrastructuur door encryptie en veiligere internetstandaarden in gebruik te nemen. Er zal bovendien ook meer geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling en in de cybervaardigheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De kennis en vaardigheden van burgers, gebruikers en beheerders van netwerksystemen moet volgens het plan ook omhoog. Dit zal verwezenlijkt worden door sensibiliserings- en bewustzijnscampagnes rond cyberveiligheid. Burgers moeten ook sneller geïnformeerd worden over opkomende en belangrijke bedreigingen of kwetsbaarheden.

Organisaties van ‘vitaal belang' zullen permanent geïnformeerd worden over potentiële dreigingen, kwetsbaarheden of incidenten in de cyberspace. Jaarlijkse oefeningen moeten ervoor zorgen dat het huidige Cybernoodplan uit 2017 jaarlijks bijgestuurd kan worden.

Voorts zal ook werk worden gemaakt van een snellere identificatie van potentieel gevaar op het net. Om dit te realiseren zal de internationale cyberdreiging continu gemonitord worden waardoor actoren sneller ontwricht kunnen worden. In het rapport staat te lezen dat alle Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten hiervoor nauw zullen moeten samenwerken.

Het onderzoek naar, de vervolging en het sanctioneren van cybercriminaliteit moet volgens de makers van het rapport ook beter. Op alle niveaus van de politiediensten zal cyberexpertise opgebouwd worden om dit mogelijk te maken.

Uit het plan blijkt dat de samenwerking tussen de publieke, private en academische sectoren ook zeer belangrijk wordt gevonden. Het Belgische Centrum voor Cybersecurity zal blijven instaan voor de coördinatie van de samenwerking tussen deze sectoren om informatie en ervaringen te kunnen uitwisselen. België zal ten slotte blijvend inzetten op de bilaterale samenwerkingen tussen de eigen autoriteiten en gelijkaardige instellingen in andere landen of op andere politieke niveaus.

"Met dit plan wil België tegen 2025 één van de minst kwetsbare landen in Europa zijn op het vlak van cyberveiligheid", aldus Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), dat zal instaan voor de uitvoering van de cybersecuritystrategie.