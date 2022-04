Cyberaanval treft IT-systemen van stad Luik

Meerdere diensten van de stad Luik zijn niet bereikbaar vanwege een aanval op de IT-infrastructuur van de stad. Er zou losgeld door de criminelen geëist zijn, wat zou duiden op een aanval met ransomware.

Het stadsbestuur van Luik meldde maandag slachtoffer te zijn geworden van een IT-aanval die zijn diensten treft, zonder verdere details te geven over de impact en de aard van de aanval. Volgens RTBF lagen in ieder geval maandag veel departementen van de stad volledig stil, waaronder die voor de burgerlijke stand, stedenbouw en districtsgemeenten. Afspraken met burgers voor bijvoorbeeld de afgifte van reisdocumenten kunnen daardoor niet doorgaan.

Het personeel van het stadsbestuur kreeg de opdracht om werk-pc's niet aan te zetten om verdere verspreiding te voorkomen. RTBF claimt informatie te hebben waaruit zou blijken dat de criminelen losgeld eisen en de site speculeert dat het om Ryuk-ransomware gaat. Onduidelijk is of er data gestolen is. Luik heeft naar eigen zeggen 'internationale deskundigen' in de arm genomen om de aanval te onderzoeken.