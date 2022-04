Gebruikers van Google-app op Android melden dat app steeds stopt - update

De Google-app op Android lijkt op nogal wat telefoons niet goed te werken. Gebruikers maken melding van voortdurende pop-ups die in beeld komen met de melding dat de Google-app is gestopt. Mogelijk heeft het iets te maken met het doorvoeren van de laatste update.

Het probleem lijkt vrij wijdverbreid te zijn. Zo worden er de nodige meldingen gedaan door Nederlandse gebruikers op Allestoringen.nl, maar dat geldt ook voor internationale gebruikers op de Downdetector. In de Play Store klagen veel gebruikers over het probleem, in de vorm van een waslijst aan negatieve recensies. Ook op GoT maken gebruikers melding van het probleem, dat op allerlei verschillende telefoons voorkomt.

De meldingen beschrijven hetzelfde probleem. De app crasht sinds de laatste update, waarbij er voortdurend de bijbehorende stopmelding als pop-up in beeld komt. Sommige gebruikers geven het advies om de app uit te schakelen. Er zijn ook meerdere gebruikers die aangeven dat in de telefooninstellingen onder Apps en de Google-app de optie 'updates verwijderen' betekent dat de stopmelding verdwijnt. Daarna de app opnieuw updaten leidt volgens meerdere gebruikers tot een permanente oplossing.

Update: In de ochtend heeft Google een update doorgevoerd voor de app, die ook zichtbaar is in de Play Store. Volgens allerlei gebruikers lijken de problemen daarmee te zijn opgelost.