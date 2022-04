Multiscope: helft van Nederlandse huishoudens gebruikt smarthomeproducten

Volgens onderzoek van Multiscope hebben inmiddels vier miljoen Nederlandse huishoudens een of meer smarthomeproducten in huis staan. Dat aantal is de helft van alle huishoudens in Nederland. Met name slimme verlichting is een groeimotor.

Het aantal Nederlandse huishoudens dat smarthomeproducten gebruikt groeit nog steeds, afgaande op de cijfers van Multiscope. Op dit moment heeft 50 procent van de huishoudens minstens één smarthomeproduct in huis, terwijl dat vorig jaar op 42 procent zat en in 2018 was dit nog 36 procent van de huishoudens.

Bij de meeste huishoudens gaat het om een product in het segment verlichting en schakelaars of slimme speakers. Volgens Multiscope hebben Nederlandse huishoudens voor 2,9 miljard euro aan smarthomeproducten in huis en groeide deze markt in het afgelopen jaar met 18 procent.

Van alle categorieën zit de meeste groei in slimme verlichting, ofwel verlichting en schakelaars. Dit jaar heeft 27 procent van de huishoudens producten op het vlak van slimme verlichting, terwijl dat vorig jaar nog op 21 procent zat. Bij de categorie slimme speakers groeide dit van 19 procent vorig jaar naar 23 procent dit jaar.

Gemak en comfort worden het vaakst genoemd als redenen om smarthomeproducten te kopen, maar ook het besparen van kosten is een veelgenoemde motivatie. Consumenten die aangeven geen interesse te hebben, wijzen erop dat de huidige slimme apparaten nog niet voldoen of dat ze de meerwaarde ervan nog niet zien.

De uitkomsten staan in de Smart Home Monitor van Multiscope. Dat is een onderzoek naar het gebruik van smarthomeapparatuur in Nederland. In het onderzoek zijn 5.262 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd.