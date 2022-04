Ziggo komt met nieuwe versie van Mediabox Next-settopbox

Ziggo komt hoogstwaarschijnlijk op termijn met een nieuwe settopbox die dezelfde functionaliteit als de huidige Mediabox Next zal hebben. Veel details zijn nog onbekend, maar wel is duidelijk dat de provider onlangs een groep klanten heeft benaderd om het nieuwe kastje te testen.

Een woordvoerder van Ziggo kan nog niet veel zeggen, maar bevestigt wel dat het bedrijf een kleine groep klanten heeft benaderd met de vraag of ze het apparaat willen testen. In de berichten aan deze groep spreekt Ziggo over 'de vernieuwde Mediabox Next'. Geïnteresseerden die bericht hebben gekregen, kunnen zich aanmelden, waarna ze de nieuwe settopbox krijgen toegestuurd. Die krijgen ze in bruikleen en kunnen ze tot het einde van de zomer uitproberen, waarbij Ziggo feedback wil ontvangen. Gelet op deze testperiode zal de nieuwe settopbox waarschijnlijk op zijn vroegst in het najaar verschijnen, al is daar nog niets over bekendgemaakt.

Nadere details over de specificaties zijn nog niet bekend. De woordvoerder meldt dat nieuwe Mediabox Next een aantal andere hardwarecomponenten heeft, dat de verschillen met de huidige versie minimaal zijn en dat het nieuwe apparaat dezelfde functionaliteit als de bestaande 4k-settopbox heeft. Het is nog onbekend om welke afwijkende componenten het precies gaat en waarin het nieuwe kastje precies verschilt ten opzichte van de bestaande Mediabox Next.

Het zou kunnen dat de nieuwe versie aansluit bij de bestaande 4K Mini TV Box, een decoder die Ziggo's moederbedrijf Liberty Global met het bedrijf Commscope heeft ontwikkeld. Als het gaat om een kopie daarvan, betekent dat dat de nieuwe Mediabox Next een stuk kleiner en zuiniger zal zijn, inclusief passieve koeling en dus een afwezige ventilator. Het kastje zal dan wat meer gaan lijken op bijvoorbeeld de relatief compacte Arris VIP5202 die KPN gebruikt. Commscope nam Arris overigens in 2019 over.

Bij de introductie in de zomer van vorig jaar presenteerde Liberty Global de 4K Mini TV Box als 'het eerste volledige ip-apparaat'. Een wifi- of ethernetverbinding is voldoende; het apparaat heeft geen coaxkabelaansluiting. Het is onbekend of DVB-C daadwerkelijk afwezig zal zijn bij de nieuwe Mediabox Next. Als het nieuwe kastje is gebaseerd op de 4K Mini TV Box, zou het kunnen dat alleen de IPTV-techniek bruikbaar is. De 4K Mini TV Box is volgens Liberty Global ook van stroom te voorzien via een USB-aansluiting op een televisie. Onder meer UPC-klanten in Polen kunnen sinds vorig jaar al beschikken over dit kleine kastje.