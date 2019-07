Ziggo-klanten kunnen extra Mediabox Next afnemen voor vijf euro per maand

Ziggo biedt vanaf maandag klanten de mogelijkheid om een extra Mediabox Next te bestellen. Dat kost vijf euro per maand en klanten kunnen maximaal twee extra settopboxen afnemen. Ziggo's nieuwe settopbox ondersteunt 4k-video en hdr-weergave.

De los te bestellen Extra Mediabox Next is gelijk aan de versie die klanten als primaire settopbox krijgen. Ziggo-abonnees die meerdere tv's in huis hebben en daarop van dezelfde functionaliteit gebruik willen maken kunnen extra exemplaren van de settopbox afnemen. Klanten moeten daarvoor een Internet & TV-abonnement hebben en op één adres zijn maximaal vijf digitale ontvangers toegestaan. Dat gaat om het totaal van mediaboxen en Ci+-modules.

Ziggo is eerder dit jaar begonnen met het uitleveren van de Mediabox Next aan abonnees. De settopbox heeft ondersteuning voor 4k- en hdr-weergave en slaat opnames op in de cloud in plaats van lokaal. Ook biedt de Mediabox Next ondersteuning voor apps zoals Netflix en YouTube. De settopbox is de opvolger van de Mediabox XL.