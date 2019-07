'Google schikt voor 13 miljoen dollar in zaak over dataverzameling Street View'

Google komt in de Verenigde Staten mogelijk weg met het betalen van een schikking van 13 miljoen dollar voor het privacyschandaal uit 2010 rondom de verzameling van privégegevens via Street View-auto's. Een rechter moet de schikking nog goedkeuren.

Google en de aanklager zijn akkoord over de schikking, schrijft Bloomberg. Het gaat om een groep Amerikanen die de zoekgigant heeft aangeklaagd vanwege de dataverzameling die in 2010 aan het licht kwam. Toen bleek dat Street View-auto's veel data binnenhaalden als zij langs wifinetwerken kwamen die niet beveiligd waren. Zo werden onder meer wachtwoorden en e-mails binnengehaald.

Een twintigtal Amerikanen die zich verenigd hebben in een class-action lawsuit zouden geld krijgen van Google. Andere Amerikanen uitbetalen waarvan privégegevens zijn onderschept is ingewikkeld volgens de advocaten van de aanklagers.

Het geld dat Google met de voorgestelde schikking betaalt zou ook naar belangenorganisaties gaan en naar voorlichting over het beveiligen van wifinetwerken. Ook zal Google alle data die het nog bezit verwijderen en zelf meer informatie verschaffen over privacy op internet.

De zaak in de Verenigde Staten loopt al jaren. Google stelde dat het legaal was om data van open netwerken op te vangen, omdat het gelijk zou staan aan bijvoorbeeld radiotransmissies. Een rechter gaf Google in 2013 ongelijk.