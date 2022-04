Google voegt informatiepins voor locaties toe in Street View - update

Google is bezig met het toevoegen van pins aan Street View waarmee gebruikers meer informatie kunnen krijgen over de Street View-beelden waar ze naar zitten te kijken. Het zijn dezelfde pins met informatie die ook in het bovenaanzicht in de Maps-interface zijn te zien.

De uitbreiding voor Street View lijkt momenteel te worden getest bij een beperkt aantal mensen. Dat merkte 9To5Google op. Naast dat de pins bij een klein aantal mensen worden getoond, zijn ze ook niet in alle plaatsen beschikbaar; het lijkt erop dat Google vooralsnog alleen grote Amerikaanse plaatsen zoals Boston en New York ondersteunt.

Met de informatiepins die op het scherm verschijnen in Street View kunnen gebruikers bij aanklikken meer informatie krijgen over het gebouw waar ze naar kijken. Dat kan bijvoorbeeld een pin voor een restaurant zijn. Dit is vergelijkbaar met de Maps-interface, waar points of interest met gekleurde pins worden aangegeven.

Omdat Google de functionaliteit stilletjes aan het testen lijkt te zijn, is nog niet bekend wat de plannen zijn voor een bredere release.

Update 9:50 uur: zoals in de reacties gemeld, lijkt de nieuwe functie ook al in Nederland te worden doorgevoerd.