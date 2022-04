'Teardown' lijkt te wijzen op snelle komst donkere modus Google Maps

Google Maps lijkt binnenkort een donkere modus te krijgen. Het is al langer bekend dat Google daaraan werkt, maar een resultaat is tot nog toe uitgebleven. Nu zijn er verwijzingen gevonden naar de donkere modus in een bètaversie van de Android-app.

De redactie van 9to5Google meldt dat verwijzingen in bèta 10.50 naar een tooltip, een dialoogvenster, instellingen en assets die allemaal bij een dark mode horen. Ze weten te vertellen dat de donkere modus net als bij andere apps zich kan conformeren aan dezelfde instelling op systeemniveau of los daarvan op licht of donker gezet kan worden. Ook zijn er aparte instellingen voor kaartenmodus en navigatiemodus. Alleen die laatste kan sinds vorig jaar naar een donkere modus schakelen, de rest van de app nog niet.

Veel andere Google-apps hebben al een donkere modus, zoals Google, Google Play, YouTube, Duo, Recorder, Messages, Gmail, Home en Assistant. Android zelf heeft de optie om het systeem donker te maken sinds de intrede van Android 10 Q, in maart van 2019. Of de modus tegelijk ook naar iOS zou komen, is niet bekend. De teardown is van de Android-versie.

Een donkere modus is zuiniger en oogt fijner na zonsondergang. Een andere optie die in ieder geval dat laatste doel ook kan bereiken, is Night Light, op iOS bekend als Night Shift. Dat verlaagt de kleurtemperatuur, wat het brandende effect van het licht ook vermindert. Dit gaat echter ook ten koste van de kleurechtheid.