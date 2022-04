AMD plaatst mogelijke hint naar RX 6000-videokaarten in Fortnite-map

AMD lijkt een teaser voor zijn mogelijke RX 6000-videokaarten te hebben gepubliceerd. Dat doet het bedrijf in een eigen, custom Fortnite-map, waar gebruikers de code '6000' kunnen invullen om een verwijzing naar 'iets groots' te zien. Mogelijk verwijst dat naar Big Navi.

De mogelijke verwijzing naar de RX 6000-serie werd ontdekt door een streamer die MissGinaDarling heet. Zij plaatste een afbeelding van de melding op Twitter. De vice president en general manager van AMD's Radeon-divisie feliciteerde de streamer vervolgens met de vondst van deze easter egg.

De easter egg zit in de AMD Battle Arena-map in Fortnite, die het bedrijf maakte in samenwerking met MakaMakes, een Fortnite Creative-modder. In die arena zit een soort terminal, waar gebruikers een viercijferige code kunnen invullen. Wanneer spelers daar de code '6000' invullen, verschijnt de melding dat er 'iets groots' naar de 'AMD Battle Arena' gaat komen. Hiermee lijkt het bedrijf te hinten naar een mogelijke RX 6000-serie. De chipfabrikant refereert ook wel naar zijn komende videokaarten als 'Big Navi'. De huidige op Navi gebaseerde videokaarten zijn uitgebracht in de RX 5000-serie.

De teaser in kwestie. Afbeelding via MissGinaDarling op Twitter

AMD heeft zelf nog weinig concrete specificaties bekendgemaakt over zijn komende RDNA 2-videokaarten, hoewel het bedrijf in maart claimde dat de prestaties per watt met 50 procent worden verbeterd ten opzichte van de huidige generatie Navi-gpu's. Tegelijkertijd heeft de chipproducent bevestigd dat zijn Big Navi-videokaarten in 2020 op de markt verschijnen, hoewel daarvoor nog geen concrete releaseperiode is aangegeven. In juni stelde de chief financial officer van AMD echter dat de komende Big Navi-videokaarten 'de eerste RDNA 2-producten' zullen zijn. Dat doet vermoeden dat deze videokaarten eerder uitkomen dan de next-genconsoles, die ook gebruikmaken van de RDNA 2-architectuur. Microsoft heeft eerder bevestigd dat de Xbox Series X in november op de markt verschijnt.